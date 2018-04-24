Китай опубликовал доклад о ситуации с правами человека в США

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — Китай во вторник опубликовал доклад о ситуации с правами человека в США

Доклад, озаглавленный «Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году», опубликован Пресс-канцелярией Госсовета КНР в ответ на доклад о ситуации с правами человека в мире в 2017 году, опубликованный Государственным департаментом США 20 апреля по местному времени.

В докладе Китая отмечается, что США в очередной раз позиционируют себя как «защитника прав человека» и берут на себя роль «судьи в вопросе прав человека», однако ситуация с правами человека в самих США отнюдь не идеальная и продолжает ухудшаться. -0-