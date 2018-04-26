WP: юрист Трампа обсудил со спецпрокурором по РФ его возможную встречу с президентом

По их сведениям, во вторник Джулиани и Мюллер обсудили возможную встречу спецпрокурора с американским лидером. Экс-мэр рассказал ему о неприятии президентом и его юристами такого рода беседы, но не исключил возможности ее проведения. При этом, как отмечает издание, Джулиани «настойчиво добивался внесения большей четкости в вопрос» сроков завершения расследования.

В ответ Мюллер лишь вновь повторил, что ему хотелось бы задать президенту вопросы, касающиеся ключевых шагов, которые тот предпринял в переходный период и первые месяцы на посту главы администрации США . По его словам, беседа с Трампом необходима следователям, чтобы понять намерения президента США в принятии ключевых решений, поскольку они стремятся завершить ту часть разбирательства, которая сосредоточена на возможном препятствовании правосудию. Те же самые слова спецпрокурор говорил и команде юристов президента в марте.

По мнению The Washington Post , данная встреча показывает, что Джулиани занимает главенствующую роль среди адвокатов главы государства и выступает посредником между ним и спецпрокурором. Однако Трамп продолжает «весьма категорично выступать против» встречи с Мюллером, несмотря на то, что ранее поддержал это предложение, указала газета со ссылкой на одного из советников американского лидера. Издание не исключает, что спецпрокурор попытается повесткой вызвать Трампа на беседу.

Джулиани на прошлой неделе вошел в группу юристов, представляющих интересы главы государства в рамках проводимого Мюллером разбирательства. Он был помощником Трампа во время предвыборной гонки, а после победы республиканца занял пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.