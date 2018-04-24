У экс-главы предвыборного штаба Трампа нашли документы о сотрудничестве с Дерипаской 

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Америке, представил судебному органу документы о связи бывшено главы избирательного штаба Дональда Трампа с бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет Bloomberg. «ФедералПресс» напоминает, что офис спецпрокурора устанавливает, есть ли связь между избранием президента Дональда Трампа и российским влиянием.
Основные фигуранты дела — экс-руководитель штаба президента Пол Манафорти его деловой партнер Ричарду Гейтсу. Сам Трамп заявил, что описываемые в официальном обвинении события произошли задолго до начала их взаимодействия.
При обыске у Манафорта изъли его показания о сотрудничестве с российским бизнесменом. Содержание записей пока не разглашается.