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У экс-главы предвыборного штаба Трампа нашли документы о сотрудничестве с Дерипаской
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У экс-главы предвыборного штаба Трампа нашли документы о сотрудничестве с Дерипаской 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В США спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Америке, представил судебному органу документы о связи бывшено главы избирательного штаба Дональда Трампа с бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет Bloomberg. «ФедералПресс» напоминает, что офис спецпрокурора устанавливает, есть ли связь между избранием президента Дональда Трампа и российским влиянием.
Основные фигуранты дела — экс-руководитель штаба президента Пол Манафорти его деловой партнер Ричарду Гейтсу. Сам Трамп заявил, что описываемые в официальном обвинении события произошли задолго до начала их взаимодействия.
При обыске у Манафорта изъли его показания о сотрудничестве с российским бизнесменом. Содержание записей пока не разглашается.
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