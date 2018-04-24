У экс-главы предвыборного штаба Трампа нашли документы о сотрудничестве с Дерипаской

Основные фигуранты дела — экс-руководитель штаба президента Пол Манафорти его деловой партнер Ричарду Гейтсу . Сам Трамп заявил, что описываемые в официальном обвинении события произошли задолго до начала их взаимодействия.

При обыске у Манафорта изъли его показания о сотрудничестве с российским бизнесменом. Содержание записей пока не разглашается.