Новый юрист Трампа уверен, что спецпрокурор не докажет приписываемый главе США сговор с РФ

"Я могу гарантировать вам следующее: когда Мюллер завершит, чтобы он ни делал, он не найдет ни малейшего доказательства сговора [Трампа] с россиянами. В настоящий момент [итоги разбирательства] это просто позор. Дело следует заканчивать", — заявил новый юрист главы государства.

"Он [Трамп] невиновен. В мире не найдется ни одного человека, который верит, что он виновен в сговоре с россиянами", — добавил Джулиани. Как сообщила ранее газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники в администрации США , он встретился со спецпрокурором, который ведет разбирательство, касающееся приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Джулиани на прошлой неделе вошел в состав группы юристов, представляющих интересы главы государства в рамках проводимого Мюллером разбирательства. Он был помощником Трампа во время предвыборной гонки, а после победы республиканца занял пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.