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Новый юрист Трампа уверен, что спецпрокурор не докажет приписываемый главе США сговор с РФ
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Новый юрист Трампа уверен, что спецпрокурор не докажет приписываемый главе США сговор с РФ 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Новый юрист президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани убежден, что спецпрокурор Роберт Мюллер не отыщет ни единого свидетельства приписываемого команде Дональда Трампа сговора с Россией. Об этом Джулиани заявил в среду в интервью телеканалу WMUR, входящему в состав телекомпании АВС.
"Я могу гарантировать вам следующее: когда Мюллер завершит, чтобы он ни делал, он не найдет ни малейшего доказательства сговора [Трампа] с россиянами. В настоящий момент [итоги разбирательства] это просто позор. Дело следует заканчивать", — заявил новый юрист главы государства.
"Он [Трамп] невиновен. В мире не найдется ни одного человека, который верит, что он виновен в сговоре с россиянами", — добавил Джулиани. Как сообщила ранее газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники в администрации США, он встретился со спецпрокурором, который ведет разбирательство, касающееся приписываемого России вмешательства в американские выборы.
Джулиани на прошлой неделе вошел в состав группы юристов, представляющих интересы главы государства в рамках проводимого Мюллером разбирательства. Он был помощником Трампа во время предвыборной гонки, а после победы республиканца занял пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.
С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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