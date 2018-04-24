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Кадыров заявил, что должен попасть в новый санкционный список США из-за Сирии
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Кадыров заявил, что должен попасть в новый санкционный список США из-за Сирии 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что должен оказаться в новом санкционном списке США в связи с ситуацией в Сирии. По его мнению, это стало бы признанием его заслуг.
"Если я не буду там [в санкционном списке США], то я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я себя считаю защитником народа, — сказал Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир во вторник. — Я готов быть и в Сирии, и в Ираке — не имеет значения".
Последние антироссийские ограничительные меры были объявлены Вашингтоном 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 15 апреля, что Вашингтон готовится ввести новые санкции в отношении Москвы в связи с информацией о химатаке в Сирии. Однако никаких рестрикций введено не было. Как пояснил журналистам газеты The New York Times глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ. Он добавил, что вопрос о введении новых санкций против России все же рассматривается администрацией Трампа.
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