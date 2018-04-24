Кадыров заявил, что должен попасть в новый санкционный список США из-за Сирии

"Если я не буду там [в санкционном списке США], то я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я себя считаю защитником народа, — сказал Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир во вторник. — Я готов быть и в Сирии, и в Ираке — не имеет значения".

Последние антироссийские ограничительные меры были объявлены Вашингтоном 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.