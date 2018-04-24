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«США толкают Россию и Китай в новый союз»
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«США толкают Россию и Китай в новый союз» 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Действия США и союзников в Сирии, вкупе с торговой войной, развязанной в отношении Пекина Вашингтоном, создали основу для появления нового политического блока, который будет противовесом политике Запада на мировой арене. Ядром этого блока должны стать Россия и Китай.
В частности, Китай уже вступил в жесткое противостояние с США в торговой войне. К тому же Пекин поддержал резолюцию Москвы по Сирии на Совбезе ООН. Россия открыто противостоит коалиции США и союзников в рамках урегулирования сирийского конфликта. А последние экономические санкции, введенные США в отношении РФ, выводят на новый уровень экономическое противостояние Москвы и Вашингтона.
По сути, действия США провоцируют Россию и Китай на объединение усилий в противостоянии политике США и стран Запада. На заседаниях ШОС Россия и Китай смогут рассчитывать на взаимную поддержку своих позиций и привлечение в возможную коалицию других сторонников из числа стран ШОС.
К тому же в июне готовится визит президента РФ в Китай. Двусторонние встречи в рамках мероприятий ШОС позволят согласовать повестку предстоящего визита, основной темой которого, судя по всему, станет проблема роста напряжения на международной арене и политика США, направленная против России и Китая. Не исключено, что к июню стороны договорятся об использовании совместных механизмах противостояния этой политике».
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