Экс-главу ФБР насторожили заверения Трампа о поездке в Москву в 2013 году 

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает подозрительным то, что в ходе одной из первых встреч с ним президент США Дональд Трамп по собственной инициативе два раза отрицал, что останавливался на ночь в Москве после конкурса красоты «Мисс Вселенная» в ноябре 2013 года, хотя ему и не задавали соответствующих вопросов. Об этом Коми заявил в среду на встрече с представителями общественности в штате Вирджиния. Трансляцию встречи вела телекомпания CNN.
Экс-главу ведомства попросили прокомментировать данные, которые приводило в том числе агентство Bloomberg, о том, что содержание документов с подробностями пребывания Трампа в Москве в ноябре 2013 года не совпадает в деталях с записками, составленными экс-директором ФБР по итогам его бесед с Трампом после инаугурации последнего. Агентство ссылалось на сведения о перелетах частного самолета миллиардера пятилетней давности. Согласно этим данным, Трамп пробыл тогда в Москве 45 часов 43 минуты. При этом, по словам Коми, его президент США уверял, будто та поездка была скоротечной и он не провел в Москве и ночи.
"Всегда имеет большое значение то, что вам лгут, особенно о том, о чем вы не спрашивали. Мы в ФБР называем это безотчетным чувством вины, когда человек заводит разговор о том, о чем его не спрашивают", — пояснил Коми. По его словам, подобное поведение «определенно вызывает ощущение, что здесь что-то не то». Однако Коми оговорился, что не знает доподлинно, «что было у президента на уме» и намеренно ли Трамп делился с ним ложной информацией.
Экс-главе ФБР был задан вопрос, не считает ли он якобы нежелание президента США лишний раз критиковать руководство России свидетельством того, что доходы российской организованной преступности легализовались через частные структуры Трампа. «Я этого не знаю и не в том положении, чтобы спекулировать на этот счет», — ответил Коми. По его словам, во время личных встреч с главой американского государства его неприятно удивила сдержанное отношение Трампа к действиям руководства РФ. «Я честно не знаю, что именно за этим стоит», — добавил экс-глава ФБР.