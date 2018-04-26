Экс-главу ФБР насторожили заверения Трампа о поездке в Москву в 2013 году

Экс-главу ведомства попросили прокомментировать данные, которые приводило в том числе агентство Bloomberg , о том, что содержание документов с подробностями пребывания Трампа в Москве в ноябре 2013 года не совпадает в деталях с записками, составленными экс-директором ФБР по итогам его бесед с Трампом после инаугурации последнего. Агентство ссылалось на сведения о перелетах частного самолета миллиардера пятилетней давности. Согласно этим данным, Трамп пробыл тогда в Москве 45 часов 43 минуты. При этом, по словам Коми, его президент США уверял, будто та поездка была скоротечной и он не провел в Москве и ночи.

"Всегда имеет большое значение то, что вам лгут, особенно о том, о чем вы не спрашивали. Мы в ФБР называем это безотчетным чувством вины, когда человек заводит разговор о том, о чем его не спрашивают", — пояснил Коми. По его словам, подобное поведение «определенно вызывает ощущение, что здесь что-то не то». Однако Коми оговорился, что не знает доподлинно, «что было у президента на уме» и намеренно ли Трамп делился с ним ложной информацией.