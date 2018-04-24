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Совет МИД ШОС дал оценку агрессии США в Сирии
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Совет МИД ШОС дал оценку агрессии США в Сирии 

РИА Новости 54 минуты назад
ЛАВРОВ: СМИД ШОС ДАЛ ОЦЕНКУ АГРЕССИИ США В ОТНОШЕНИИ СИРИИ
РИА НОВОСТИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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