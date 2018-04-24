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Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию
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Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США, ВОПРЕКИ СВОИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ, НЕ СОБИРАЮТСЯ УХОДИТЬ ИЗ СИРИИ — ЛАВРОВ
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