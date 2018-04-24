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Шойгу: Планы боевиков по созданию псевдохалифата в Сирии сорваны
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Шойгу: Планы боевиков по созданию псевдохалифата в Сирии сорваны 

Мир24 21 минуту назад
Планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
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