Трамп стал чаще пользоваться личным сотовым телефоном

До этого американский лидер предпочитал связываться с нужными ему людьми в основном со служебных стационарных телефонов. Это позволяло Келли вести учет звонков главы государства и знать, с кем тот разговаривал. Теперь президент стал более скрытен, пишет ТАСС

Ранее несколько советников рекомендовали Трампу упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства.