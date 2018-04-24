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Трамп стал чаще пользоваться личным сотовым телефоном
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Трамп стал чаще пользоваться личным сотовым телефоном 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Дональд Трамп стал чаще пользоваться сотовым телефоном, что вызывает беспокойство у сотрудников Белого дома. Журналисты CNN предположили, что президент США скрывает часть информации от руководителя аппарата Джона Келли.
До этого американский лидер предпочитал связываться с нужными ему людьми в основном со служебных стационарных телефонов. Это позволяло Келли вести учет звонков главы государства и знать, с кем тот разговаривал. Теперь президент стал более скрытен, пишет ТАСС.
Ранее несколько советников рекомендовали Трампу упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства.
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