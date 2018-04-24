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Bloomberg: данные о поездке Трампа в Москву в 2013 году не совпадают с записками Коми
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Bloomberg: данные о поездке Трампа в Москву в 2013 году не совпадают с записками Коми 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Содержание документов с подробностями пребывания Дональда Трампа в Москве в ноябре 2013 года во время конкурса красоты «Мисс Вселенная» не совпадает в деталях с записками, составленными экс-директором ФБР Джеймсом Коми по итогам его бесед с Трампом после инаугурации последнего. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg, получившее доступ к информации о времени прибытия в Москву и вылета частного самолета, на борту которого находился Трамп.
Как следует из документов, Трамп был в Москве 45 часов 43 минуты. При этом Bloomberg напоминает, что в записках, которые Коми составил по итогам встреч с Трампом в январе и феврале 2017 года, президент утверждал, что поездка была скоротечной и он не провел в Москве и ночи.
Вопрос о поездке пятилетней давности привлек внимание сейчас из-за досье, составленного по заказу политических противников президента США. В нем утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Ранее ФБР и минюст США сообщили, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в упомянутых материалах.
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