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Трамп сообщил о снижении числа американцев, вынужденных использовать продовольственные талоны
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Трамп сообщил о снижении числа американцев, вынужденных использовать продовольственные талоны 

RT на русском 1 час назад
В США снизилось число человек, которые вынуждены прибегать к программе льготной покупки продуктов, помогающей американцам с низкими или отсутствующими доходами. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Вот великий показатель — с января 2017 года число, вынужденных использовать продовольственные талоны, сократилось на 1,9 млн человек. Американский народ, наконец, вернулся к работе!» — написал он в Twitter.
Ранее Трамп заявил об экономическом подъёме в США, добавив, что «страна наконец-то снова побеждает».
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с НСН оценил слова президента США Дональда Трампа о «новом экономическом чуде» в стране.
RT на русском: последние новости
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