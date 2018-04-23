Трамп сообщил о снижении числа американцев, вынужденных использовать продовольственные талоны

США снизилось число человек, которые вынуждены прибегать к программе льготной покупки продуктов, помогающей американцам с низкими или отсутствующими доходами. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп

«Вот великий показатель — с января 2017 года число, вынужденных использовать продовольственные талоны, сократилось на 1,9 млн человек. Американский народ, наконец, вернулся к работе!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил об экономическом подъёме в США, добавив, что «страна наконец-то снова побеждает».