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Украина закроет проход российским кораблям
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Украина закроет проход российским кораблям 

News.ru 36 минут назад
Власти Украины могут запретить передвижение российских судов по внутренним водам. Пока с таким предложением выступило Министерство инфраструктуры Украины.
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