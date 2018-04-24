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Кремль отреагировал на смену власти в Армении
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Кремль отреагировал на смену власти в Армении 

Авторадио 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ситуацию в Армении неуместно сравнивать с государственным переворотом на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия внимательно следить за событиями в Армении. Кремль надеется на сохранение стабильности и порядка в этой стране, подчеркнул Песков. По его словам, Ереван остается для Москвы важным партнером во всех сферах. Митинги оппозиции с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна начались в Ереване 13 апреля. В понедельник Саргсян подал в отставку.
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