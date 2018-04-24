Кремль отреагировал на смену власти в Армении 

Ситуацию в Армении неуместно сравнивать с государственным переворотом на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия внимательно следить за событиями в Армении. Кремль надеется на сохранение стабильности и порядка в этой стране, подчеркнул Песков. По его словам, Ереван остается для Москвы важным партнером во всех сферах. Митинги оппозиции с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна начались в Ереване 13 апреля. В понедельник Саргсян подал в отставку.