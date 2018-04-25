Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США

Европейский союз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, чтобы избежать пошлин, введенных Вашингтоном, на сталь и алюминий, передает ФАН.

Предполагаемое соглашение соответствует основным требованиям США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на рынок Европы.

В обмен на такую уступку ЕС собирается попросить доступа европейских компаний к государственным заказам США.