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Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США
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Евросоюз намерен снизить пошлины на автомобили из США 

Газета.Ru 25 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Европейский союз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, чтобы избежать пошлин, введенных Вашингтоном, на сталь и алюминий, передает ФАН.
Предполагаемое соглашение соответствует основным требованиям США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на рынок Европы.
В обмен на такую уступку ЕС собирается попросить доступа европейских компаний к государственным заказам США.
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