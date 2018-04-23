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Лавров заявил, что нужно готовиться к продолжению провокаций в Сирии
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Лавров заявил, что нужно готовиться к продолжению провокаций в Сирии
РИА Новости
38 минут назад
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Фото:
РИА Новости
ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ПРОВОКАЦИЙ В
СИРИИ
, НЕСМОТРЯ НА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
МОСКВЫ
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