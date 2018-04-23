Песков напомнил о безальтернативности «иранской сделки»

Альтернатив «иранской сделке» нет, считают в Кремле. И все стороны должны ее выполнять.

Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Мы считаем, что она не имеет альтернатив и должна выполняться всеми сторонами", — подчеркнул представитель Кремля.