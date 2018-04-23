Песков напомнил о безальтернативности «иранской сделки» 

Альтернатив «иранской сделке» нет, считают в Кремле. И все стороны должны ее выполнять.
"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что она не имеет альтернатив и должна выполняться всеми сторонами", — подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос о том, есть ли в Кремле планы контактировать с американской стороной по этому поводу, Песков ответил: «По линии президента пока нет, каких-то контактов не планируется», и посоветовал обращаться за деталями в МИД.
Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение нуждается в корректировках.