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Песков напомнил о безальтернативности «иранской сделки»
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Песков напомнил о безальтернативности «иранской сделки» 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Альтернатив «иранской сделке» нет, считают в Кремле. И все стороны должны ее выполнять.
"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что она не имеет альтернатив и должна выполняться всеми сторонами", — подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос о том, есть ли в Кремле планы контактировать с американской стороной по этому поводу, Песков ответил: «По линии президента пока нет, каких-то контактов не планируется», и посоветовал обращаться за деталями в МИД.
Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение нуждается в корректировках.
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