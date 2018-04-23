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Минобороны Армении осудило участие военных в протестах
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Минобороны Армении осудило участие военных в протестах 

РИА Новости 34 минуты назад
МИНОБОРОНЫ АРМЕНИИ ОСУДИЛО УЧАСТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МИРОТВОРЧЕСКОЙ БРИГАДЫ В МИТИНГЕ ОППОЗИЦИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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