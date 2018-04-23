Стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме

Пресс-атташе посольства Израиля России Алекс Гандлер заявил, что американское руководство планирует открыть посольство в Иерусалиме 14 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

"Открытие посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме состоится 14 мая этого года, в День независимости Израиля", — сказал Гандлер.

По его словам, израильская сторона ожидает участия очень важных гостей в церемонии и праздновании независимости государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим.