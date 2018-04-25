В Раде призвали сохранить «зависимость» России от Украины

Он также призвал США ввести санкции против компаний, которые намерены стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2».

"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода «Северный поток — 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — сказал Геращенко.