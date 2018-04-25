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В Раде призвали сохранить «зависимость» России от Украины
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В Раде призвали сохранить «зависимость» России от Украины 

Газета.Ru 4 часа назад
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что Киеву следует «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», передает «112 Украина».
Он также призвал США ввести санкции против компаний, которые намерены стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2».
"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода «Северный поток — 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — сказал Геращенко.
Ранее сообщалось, что на Украине готовы рассмотреть соглашение по газовым месторождениям в Крыму.
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