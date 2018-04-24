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На Украине подвели итоги потерь в Донбассе
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На Украине назвали число погибших военных за время операции в Донбассе 

РИА Новости 24 апреля 2018
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с начала проведения военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.
"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018)", — написал он в Facebook.
Матиос также сообщил, что в 2018 году из государственного бюджета Украины были выделены 109 миллионов гривен (4 миллиона долларов) на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих. Однако, по данным военных прокуроров, подобные мероприятия на Украине в 2018 году не проводились, поскольку министерство социальной политики все еще не утвердило документы, без которых нельзя заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников военной операции в Донбассе.
"Вынуждены констатировать, что из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным", — добавил Матиос.
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