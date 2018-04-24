На Украине подвели итоги потерь в Донбассе

На Украине назвали число погибших военных за время операции в Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с начала проведения военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018)", — написал он в Facebook.

Матиос также сообщил, что в 2018 году из государственного бюджета Украины были выделены 109 миллионов гривен (4 миллиона долларов) на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих. Однако, по данным военных прокуроров, подобные мероприятия на Украине в 2018 году не проводились, поскольку министерство социальной политики все еще не утвердило документы, без которых нельзя заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников военной операции в Донбассе.