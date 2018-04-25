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Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку
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Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп поблагодарил в среду в Twitter рэпера Канье Уэста, который поддержал Трампа и назвал его братом.
"Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его, — написал Уэст в своем Twitter. — Мы оба обладаем энергией дракона. Он мой брат".
Рэпер отметил, что любит всех, однако "не соглашается со всем, что кто-либо делает". "Это то, что делает нас личностями. У нас есть право на независимое мышление". Музыкант также опубликовал фотографию, где показал подписанную Трампом бейсболку с лозунгом "Сделаем Америку вновь великой".
"Спасибо, Канье, это очень круто!", — написал в ответ Трамп, сделав репост записи Уэста на своей странице в Twitter.
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