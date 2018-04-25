Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в среду в Twitter рэпера Канье Уэста, который поддержал Трампа и назвал его братом.

"Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его, — написал Уэст в своем Twitter. — Мы оба обладаем энергией дракона. Он мой брат".

Рэпер отметил, что любит всех, однако "не соглашается со всем, что кто-либо делает". "Это то, что делает нас личностями. У нас есть право на независимое мышление". Музыкант также опубликовал фотографию, где показал подписанную Трампом бейсболку с лозунгом "Сделаем Америку вновь великой".