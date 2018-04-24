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Боевики обстреляли рынок в Дамаске
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Боевики обстреляли рынок в Дамаске 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли, 15 получили ранения при обстреле боевиками рынка в Дамаске — агентство
РИА Новости
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