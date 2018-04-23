Пользователи нашли фото с «Трампом» в огороде

В Сети появился снимок, на котором изображена пожилая женщина, удивительно похожая на президента США Дональда Трампа . Фотографию сельской жительницы, которая стоит в поле с тяпкой наперевес, опубликовал пользователь ebeka на портале Reddit.

Публикация носит название «Дональд Трамп играет в гольф в своем клубе. Вест-Палм-Бич, Флорида, 2010».

Кто-то из комментаторов иронично заметил, что американский лидер участвует «в программе защиты российских свидетелей».

«Дональд Трамп в программе защиты и переселения российских свидетелей, около 2021 года», — написал Idontevenreddit4.

Среди пользователей нашлись и те, кто язвительно напомнил о возможных связях Трампа и якобы вмешательстве России в выборы.

«Что? Вы действительно предполагаете, что у Трампа могли быть какие-то гнусные связи с иностранными агентами? Да вы так же врете, как и каждый авторитетный источник новостей», — писали люди.

Кто-то предположил, что женщина на снимке «за всю жизнь трудилась больше, чем Трамп».

«У бабушки тоже есть чувства», — написал kamenstoned. На что получил ответ от aSimpleHistory: «Чувства Трамбушки важнее. Ты это знаешь, я это знаю, все говорят. Самые глубокие чувства, поверь».

Среди тех, кто отреагировал на публикацию, были и те, кто призвал не обсуждать политику вовсе, назвав ее грязным делом.