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Пользователи нашли фото с «Трампом» в огороде
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Пользователи нашли фото с «Трампом» в огороде 

360tv.ru 34 минуты назад
В Сети появился снимок, на котором изображена пожилая женщина, удивительно похожая на президента США Дональда Трампа. Фотографию сельской жительницы, которая стоит в поле с тяпкой наперевес, опубликовал пользователь ebeka на портале Reddit.
Публикация носит название «Дональд Трамп играет в гольф в своем клубе. Вест-Палм-Бич, Флорида, 2010».
Кто-то из комментаторов иронично заметил, что американский лидер участвует «в программе защиты российских свидетелей».
«Дональд Трамп в программе защиты и переселения российских свидетелей, около 2021 года», — написал Idontevenreddit4.
Среди пользователей нашлись и те, кто язвительно напомнил о возможных связях Трампа и якобы вмешательстве России в выборы.
«Что? Вы действительно предполагаете, что у Трампа могли быть какие-то гнусные связи с иностранными агентами? Да вы так же врете, как и каждый авторитетный источник новостей», — писали люди.
Кто-то предположил, что женщина на снимке «за всю жизнь трудилась больше, чем Трамп».
«У бабушки тоже есть чувства», — написал kamenstoned. На что получил ответ от aSimpleHistory: «Чувства Трамбушки важнее. Ты это знаешь, я это знаю, все говорят. Самые глубокие чувства, поверь».
Среди тех, кто отреагировал на публикацию, были и те, кто призвал не обсуждать политику вовсе, назвав ее грязным делом.
Ранее стало известно, что намерен подарить президент США Дональд Трамп своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в ходе его визита в Соединенные Штаты. Глава Белого дома решил преподнести ему обивку стула.
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