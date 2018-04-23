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Макрон рассказал об «очень важной роли» США
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Макрон рассказал об «очень важной роли» США 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах. Об этом сообщает Fox News.
"США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность", — сказал Макрон.
Ранее Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза (ЕС) сравнимо с торговой войной.
Он также выразил надежду на то, что после 1 мая американский лидер Дональд Трамп не станет вводить пошлины.
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