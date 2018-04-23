Макрон рассказал об «очень важной роли» США

"США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность", — сказал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза (ЕС) сравнимо с торговой войной.