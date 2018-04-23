США и Южная Корея начали совместные военные учения

В них будут задействованы более 12 тысяч американских солдат.

Как отмечает информационное агентство Ренхап, нынешние учения будут проводиться в «сдержанном режиме» в связи с запланированным на 27 апреля межкорейским саммитом.