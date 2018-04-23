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Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve
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Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve 

РИА Новости 18 минут назад
ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Южная Корея и США начали в понедельник ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели, передало в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на военный источник.
Министерство обороны Южной Кореи и войска США пока не публиковали официального сообщения об этих учениях, которые проводятся, несмотря на намеченный на 27 апреля межкорейский саммит.
Учения США и Южной Кореи обычно рассматриваются в Пхеньяне как репетиция войны против КНДР и омрачают отношения двух корейских государств.
Ранее учения Key Resolve проводились в марте как часть военных маневров «Токсури — Фоул игл» (FE), но в этом году были отсрочены на время зимней Олимпиады в Пхенчхане.
По данным агентства, в нынешних учениях Key Resolve будут задействованы до 12,2 тысячи американских солдат с военных баз в Южной Корее и из-за рубежа. Столько же солдат США приняли в этих учениях и в прошлом году.
Учения «Токсури — Фоул игл» в свою очередь были начаты 1 апреля с участием 13,5 тысяч американских военнослужащих.
Военный источник сообщил южнокорейскому агентству, что нынешние учения США и Южной Кореи будут проводиться в «сдержанном режиме» в связи с планами проведения саммита Южной Кореи и КНДР, а также возможной встречи северокорейского руководителя Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
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