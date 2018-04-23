Ещё
Клинцевич: Макрон ретранслирует позицию США по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич: Макрон ретранслирует позицию США по Сирии 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выражает позицию Вашингтона о «необходимости» постоянного присутствия западной коалиции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Президент Франции в определенной степени ретранслирует позицию США. Похоже, он уверен, что военное присутствие одних стран в Сирии — это хорошо, а других — плохо. Это принципиально неверная позиция", — сказал Клинцевич.
Он также подчеркнул, что Россия — это единственная страна, которая находится в Сирии на абсолютно законных основаниях.
Ранее в Госдуме отреагировали на заявление Макрона о планах Запада остаться в Сирии.
22 апреля Эммануэль Макрон заявил, что США и другие союзники будут играть «очень важную» роль в восстановлении Сирии после окончания войны против ИГ.
"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Рассорить с Россией: как НАТО давит на Турцию Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада Трамп не приедет на похороны Барбары Буш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США294
Масляков резко пригрозил Светлакову239
Почему Россия отказалась помогать Всемирному банку20
США нашли способ сдержать Россию649
Захарова сообщила хорошую новость391
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение