Вашингтон выделил Киеву почти миллиард долларов с 2014 года

"С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев", — заявила Йованович телеканалу «112 Украина».

По ее словам, главной инвестицией, которые отмечают и украинские генералы, являются «учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО ».

При этом посол не смогла ответить, когда США предоставит Киеву вооружение. «Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим», — сказала Йованович.

Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.