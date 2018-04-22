Ещё
В посольстве США призвали к поиску мирных путей урегулирования ситуации в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве США призвали к поиску мирных путей урегулирования ситуации в Армении 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
В посольстве США призвали власти Армении и оппозицию искать выход из политического противостояния мирным путем. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Мы настоятельно призываем власти и протестующих руководствоваться закрепленными в конституции мирными и правовыми средствами во время митингов и шествий", — говорится в заявлении.
Как отмечается, в посольстве обеспокоены сообщениями о насилии в отношении протестующих.
"Мы призываем правительство Армении быть сдержанным и разрешать мирные митинги, а людей, реализующих свое право на проведение собраний, относиться к этому ответственно, избегать насилия и нагнетания напряженности", — отмечается в сообщении.
Ранее Европейский союз (ЕС) призвал армянские власти освободить задержанных во время протестных акций.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Газета.Ru: последние новости
Рассорить с Россией: как НАТО давит на Турцию Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию527
Масляков резко пригрозил Светлакову163
«Путин не ценит слабость»239
«США готовят в Риге провокацию»102
Захарова сообщила хорошую новость349
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение