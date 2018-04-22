В посольстве США призвали к поиску мирных путей урегулирования ситуации в Армении 

В посольстве США призвали власти Армении и оппозицию искать выход из политического противостояния мирным путем. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Мы настоятельно призываем власти и протестующих руководствоваться закрепленными в конституции мирными и правовыми средствами во время митингов и шествий", — говорится в заявлении.
Как отмечается, в посольстве обеспокоены сообщениями о насилии в отношении протестующих.
"Мы призываем правительство Армении быть сдержанным и разрешать мирные митинги, а людей, реализующих свое право на проведение собраний, относиться к этому ответственно, избегать насилия и нагнетания напряженности", — отмечается в сообщении.
Ранее Европейский союз (ЕС) призвал армянские власти освободить задержанных во время протестных акций.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.