В посольстве США призвали к поиску мирных путей урегулирования ситуации в Армении

В посольстве США призвали власти Армении и оппозицию искать выход из политического противостояния мирным путем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы настоятельно призываем власти и протестующих руководствоваться закрепленными в конституции мирными и правовыми средствами во время митингов и шествий", — говорится в заявлении.

Как отмечается, в посольстве обеспокоены сообщениями о насилии в отношении протестующих.

"Мы призываем правительство Армении быть сдержанным и разрешать мирные митинги, а людей, реализующих свое право на проведение собраний, относиться к этому ответственно, избегать насилия и нагнетания напряженности", — отмечается в сообщении.