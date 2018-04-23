Кремль заявил об отсутствии альтернативы иранской ядерной сделке 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Все стороны должны выполнять условия сделки по иранскому атому, альтернативы ей нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия будет блокировать попытки саботировать иранскую сделку.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Одной из ключевых тем его переговоров с Трампом, как ожидается, станет иранское ядерное досье.
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