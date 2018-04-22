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Макрон отказался уходить из Сирии
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Макрон отказался уходить из Сирии 

News.ru 1 час назад
Французский президент Эммануэль Макрон не намерен покидать Сирию даже после полной победой над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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