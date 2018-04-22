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Макрон отказался уходить из Сирии
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Макрон отказался уходить из Сирии
News.ru
1 час назад
Комментарии
Французский президент
Эммануэль Макрон
не намерен покидать
Сирию
даже после полной победой над
террористической группировкой «Исламское государство»
(ИГ, запрещена в
РФ
).
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