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США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон
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США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США, ФРАНЦИЯ И ИХ СОЮЗНИКИ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ В СИРИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ С ИГ, ЧТОБЫ «СТРОИТЬ НОВУЮ СИРИЮ» — МАКРОН
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