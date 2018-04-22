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США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон
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США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон
РИА Новости
17 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
.
США
,
ФРАНЦИЯ
И ИХ СОЮЗНИКИ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ В
СИРИИ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ С
ИГ
, ЧТОБЫ «СТРОИТЬ НОВУЮ СИРИЮ» — МАКРОН
* Террористическая организация, запрещенная в
России
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