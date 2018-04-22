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Макрон отвел США и Франции роль «строителей новой Сирии»
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Макрон отвел США и Франции роль «строителей новой Сирии» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии», — приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, западная коалиция должна остаться, чтобы «строить новую Сирию». При этом Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News в очередной раз повторил, что определять будущее будет сирийский народ.
По мнению Макрона, уход западной коалиции из Сирии позволит укрепиться там Ирану. «В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы однозначно и полностью уйдем (из Сирии) даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов», — заявил президент Франции.
Ранее Макрон говорил, что именно он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.
Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее, что во Франции с возмущением встретили фиаско, постигшее французские фрегаты в сирийской операции: из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина.
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