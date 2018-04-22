Макрон отвел США и Франции роль «строителей новой Сирии» 

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Кадыров пригласил главу Госдепа США в чеченские тюрьмы

Лавров раскрыл пагубную роль Волкера в урегулировании кризиса на Украине

Стало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкой