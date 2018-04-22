Свыше 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Сирии уже более 60 тысяч жителей Восточной Гуты благодаря поддержке российских военных смогли вернуться в свои дома. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в сирийской провинции Дамаск начался вывод боевиков с их семьями. Операция проходит при участии российской военной полиции.

Между тем, из столицы республики приходят сообщения об обстрелах жилых кварталов. Под огнем боевиков два человека погибли, девять получили ранения.