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Свыше 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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Свыше 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в сирийской провинции Дамаск начался вывод боевиков с их семьями.
В Сирии уже более 60 тысяч жителей Восточной Гуты благодаря поддержке российских военных смогли вернуться в свои дома. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в сирийской провинции Дамаск начался вывод боевиков с их семьями. Операция проходит при участии российской военной полиции.
Между тем, из столицы республики приходят сообщения об обстрелах жилых кварталов. Под огнем боевиков два человека погибли, девять получили ранения.
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