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Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции
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Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции
РИА Новости
35 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ПРЕЗИДЕНТ
АРМЕНИИ
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ ОППОЗИЦИИ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ВЛАСТИ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ НАЧНУТ ДИАЛОГ
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