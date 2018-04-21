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Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции
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Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции 

РИА Новости 35 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ ОППОЗИЦИИ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ВЛАСТИ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ НАЧНУТ ДИАЛОГ
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