Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции 

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Экс-советник Байдена заявил, что США "владеют четвертью" территории Сирии

Трамп с орфографической ошибкой намекнул на незаконность назначения Мюллера

Меркель назвала темы, которые планирует обсудить на встрече с Макроном