Ещё
Пресс-секретарь правящей партии Армении заявил, что отставка премьера не обсуждается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-секретарь правящей партии Армении заявил, что отставка премьера не обсуждается 

ТАСС 19 апреля 2018
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия (РПА) Армении не обсуждает вопрос об отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Об этом в четверг вечером заявил журналистам пресс-секретарь правящей партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
"На повестке РПА вопрос об отставке премьера Саргсяна не стоит и такая вероятность не обсуждается во время наших собраний", — заявил Шармазанов. Он также добавил, что республиканцы уважают права граждан на мирные демонстрации, но «они не должны выходить из рамок закона».
"Мы опять призываем к политическому процессу и диалогу", — отметил Шармазанов.
Сейчас в армянской столице продолжается массовое шествие сторонников оппозиции. Центральные улицы Еревана парализованы.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Полиция задержала десятки протестующих, большинство из них были впоследствии отпущены. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.
Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале в Армении «бархатной революции», цель которой — смена власти в стране, и призвал своих сторонников к проведению мирных акций гражданского неповиновения.
ТАСС: последние новости
Лавров: Россия не будет делать никаких уступок в отношении пересмотра минских соглашений Экс-директор ФБР не знает, чем может закончиться расследование спецпрокурора Мюллера Госдеп считает, что стратегические цели РФ и США в Сирии не сходятся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час41
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
«Надо положить конец санкциям»45
Скончалась Нина Дорошина203
ФСБ предотвратила теракты в России323
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение