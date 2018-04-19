Пресс-секретарь правящей партии Армении заявил, что отставка премьера не обсуждается 

ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия (РПА) Армении не обсуждает вопрос об отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Об этом в четверг вечером заявил журналистам пресс-секретарь правящей партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
"На повестке РПА вопрос об отставке премьера Саргсяна не стоит и такая вероятность не обсуждается во время наших собраний", — заявил Шармазанов. Он также добавил, что республиканцы уважают права граждан на мирные демонстрации, но «они не должны выходить из рамок закона».
"Мы опять призываем к политическому процессу и диалогу", — отметил Шармазанов.
Сейчас в армянской столице продолжается массовое шествие сторонников оппозиции. Центральные улицы Еревана парализованы.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Полиция задержала десятки протестующих, большинство из них были впоследствии отпущены. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.
Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале в Армении «бархатной революции», цель которой — смена власти в стране, и призвал своих сторонников к проведению мирных акций гражданского неповиновения.