Пресс-секретарь правящей партии Армении заявил, что отставка премьера не обсуждается

"На повестке РПА вопрос об отставке премьера Саргсяна не стоит и такая вероятность не обсуждается во время наших собраний", — заявил Шармазанов. Он также добавил, что республиканцы уважают права граждан на мирные демонстрации, но «они не должны выходить из рамок закона».

"Мы опять призываем к политическому процессу и диалогу", — отметил Шармазанов.

Сейчас в армянской столице продолжается массовое шествие сторонников оппозиции. Центральные улицы Еревана парализованы.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Полиция задержала десятки протестующих, большинство из них были впоследствии отпущены. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.