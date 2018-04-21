Украинские ВМС провели учения у границы с Крымом

Военно-морские силы Украины провели учения по обороне морского побережья около границы с Крымом , сообщает «Газета.ру»

В сообщении ведомства в социальной сети Facebook отмечается, что учебные упражнения артиллерийских подразделений по уничтожению десантных кораблей, а также морского десанта условного врага прошли успешно.

Ранее в Украине признали невозможность вернуть Крым в состав страны в ближайшем будущем. В эфире НСН украинский политолог Вадим Карасёв посчитал это заявление поддержкой указа украинского президента Петра Порошенко о лишении гражданства Украины жителей Крыма, получивших российские паспорта.