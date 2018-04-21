Украинские ВМС провели учения у границы с Крымом 

Военно-морские силы Украины провели учения по обороне морского побережья около границы с Крымом, сообщает «Газета.ру».
В сообщении ведомства в социальной сети Facebook отмечается, что учебные упражнения артиллерийских подразделений по уничтожению десантных кораблей, а также морского десанта условного врага прошли успешно.
Ранее в Украине признали невозможность вернуть Крым в состав страны в ближайшем будущем. В эфире НСН украинский политолог Вадим Карасёв посчитал это заявление поддержкой указа украинского президента Петра Порошенко о лишении гражданства Украины жителей Крыма, получивших российские паспорта.
Напомним, Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, в котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Украина и международное сообщество не признали результатов референдума и до сих пор считают полуостров «оккупированной территорией».