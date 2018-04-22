Ещё
Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Российский сенатор Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"В случае с Ираном Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из ядерной сделки с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де-факто станет отцом иранской ядерной бомбы", — написал Пушков в Twitter.
12 января 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Однако европейские партнеры неоднократно заявляли, что удовлетворены сделкой, и констатировали, что Иран выполняет все ее условия.
Ранее сегодня иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS заявил, что власти страны готовы вернуться к ядерной программе, если американская сторона выйдет из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий и вернет санкции.
Российская Газета: последние новости
Лавров: РФ не будет обсуждать никакие критерии снятия санкций Президент Турции заявил об угрозе для страны со стороны США Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку131
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»326
«Нефтяной Чернобыль»39
Эстонец избил украинца из-за спора о России359
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций155
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение