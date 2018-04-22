Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем

Российский сенатор Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В случае с Ираном Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из ядерной сделки с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де-факто станет отцом иранской ядерной бомбы", — написал Пушков в Twitter.

12 января 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Однако европейские партнеры неоднократно заявляли, что удовлетворены сделкой, и констатировали, что Иран выполняет все ее условия.