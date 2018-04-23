Южная Корея и КНДР ведут на границе переговоры по подготовке к саммиту лидеров двух стран

СЕУЛ , 23 апреля. / ТАСС /. Республика Корея и КНДР проводят в понедельник третий раунд рабочих переговоров по подготовке к саммиту лидеров двух стран, запланированному на 27 апреля. Как сообщило южнокорейское министерство объединения, встреча проходит в пограничном пункте Пханмунджом.

В повестке переговоров — окончательное согласование протокольных вопросов, включая время проведения саммита, и обеспечения безопасности мероприятия. В ходе встречи может быть принято решение о проведении до саммита дополнительных переговоров на высоком уровне.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 22 апреля провел со своими помощниками и представителями соответствующих госорганов заседание по повестке саммита. Предполагается, что в ходе встречи обсуждался в том числе и проект декларации, которую стороны подпишут по итогам саммита.