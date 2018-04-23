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Южная Корея и КНДР ведут на границе переговоры по подготовке к саммиту лидеров двух стран
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Южная Корея и КНДР ведут на границе переговоры по подготовке к саммиту лидеров двух стран 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР проводят в понедельник третий раунд рабочих переговоров по подготовке к саммиту лидеров двух стран, запланированному на 27 апреля. Как сообщило южнокорейское министерство объединения, встреча проходит в пограничном пункте Пханмунджом.
В повестке переговоров — окончательное согласование протокольных вопросов, включая время проведения саммита, и обеспечения безопасности мероприятия. В ходе встречи может быть принято решение о проведении до саммита дополнительных переговоров на высоком уровне.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 22 апреля провел со своими помощниками и представителями соответствующих госорганов заседание по повестке саммита. Предполагается, что в ходе встречи обсуждался в том числе и проект декларации, которую стороны подпишут по итогам саммита.
Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. КНДР также выразила тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США. В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля. Ожидается, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может состояться в мае или июне этого года.
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