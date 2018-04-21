В США первым замсоветником президента по нацбезопасности назначена Мира Рикардел 

Заместителем советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона назначена Мира Рикардел. Ветеран трех американских администраций, Рикардел также будет назначена помощником президента США Дональда Трампа. При этом, если большинство высоких должностей в исполнительной власти необходимо утверждать совместно с сенатом, то в данном случае такое согласование не требуется.
Известно, что Рикардел более 20-лет работала в области национальной безопасности. Женщина занимала должности в госдепартаменте, Пентагоне и министерстве торговли США, была помощником экс-лидера республиканцев в сенате Боба Доула.
«Во время работы в Пентагоне она сыграла ключевую роль в выстраивании коалиции, которая нанесла удар по талибам в Афганистане после терактов в США 11 сентября 2001 года», — цитирует сообщение госдепа США РИА «Новости».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Соединенных Штатах рассказали, при каких условиях они пойдут на сближение с Россией. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что налаживание более тесных отношений выгодно как для Соединенных Штатов, так и для России, но это потребует решения проблем в отношении вмешательства России в выборы 2016 года, безрассудного использования химического оружия в Соединенном Королевстве и ситуации на Украине и Сирии. При этом власти США не предоставили ни одного доказательства по перечисленным обвинениям, которые предъявляют России.
Новости США: Пентагон потратит почти миллиард, чтобы создать гиперзвуковую ракету