В Вашингтоне не знают, будут ли объявлены санкции по РФ во время визита Макрона в США 

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация США не знает, будут ли введены новые санкции против России во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу представитель администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, посвященного предстоящему визиту французского лидера.
"Неизвестно, будет ли объявлено о дополнительном раунде санкций [против РФ] в связи с этим визитом. Президент уже публично говорил, что это остается вариантом для обсуждения, основанном на действиях и поведении России в дальнейшем. Однако неизвестно, будет ли это связано с визитом или нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких рестрикций введено не было. Как пояснил журналистам газеты The New-York Times во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.