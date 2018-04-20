В Вашингтоне не знают, будут ли объявлены санкции по РФ во время визита Макрона в США

ВАШИНГТОН, 20 апреля. / ТАСС /. Администрация США не знает, будут ли введены новые санкции против России во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу представитель администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, посвященного предстоящему визиту французского лидера.

"Неизвестно, будет ли объявлено о дополнительном раунде санкций [против РФ] в связи с этим визитом. Президент уже публично говорил, что это остается вариантом для обсуждения, основанном на действиях и поведении России в дальнейшем. Однако неизвестно, будет ли это связано с визитом или нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.