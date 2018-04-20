Ещё
В Госдуме связали иск демократической партии США против России с Сирией и делом Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме связали иск демократической партии США против России с Сирией и делом Скрипалей 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что иск демократической партии США против российского правительства является попыткой американской стороны отвлечь внимание от ситуации в Сирии и от инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».
"Я думаю, что в данном случае, это как раз та логическая цепочка событий, которые всячески пытаются оттянуть внимание от тех событий, которые мы наблюдали сейчас в Сирии, тех событий, которые связаны со Скрипалями, и другими, которые пытаются показать Россию в довольно таки неприглядном свете", — объяснил Выборный.
Ранее национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks. В Совфеде прокомментировали иск демократической партии США против России: первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у американской стороны нет доказательств якобы российского вмешательства в президентские выборы в США.
Газета.Ru: последние новости
Адвокаты обжаловали запрет капитану "Норда" посещать Крым Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях Администрация США: мы хотим общаться с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина176
Известный музыкант умер в 28 лет78
США уничтожили суперброневики наемников из РФ269
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота553
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение