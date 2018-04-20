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В Пекине откроют крымский культурно-информационный центр
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В Пекине откроют крымский культурно-информационный центр 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. В Пекине будет открыт крымский культурно-информационный центр, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
"Крымский культурно-информационный центр будет открыт в столице Китая в Пекине", — сказал Мурадов на Форуме друзей Крыма, который проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума.
По его словам, подобный китайский культурно-информационный центр уже открыт в Крыму.
При этом Мурадов подчеркнул, что в планах открыть подобные центры и в странах, где созданы Клубы друзей Крыма.
Первый форум друзей Крыма прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация «Друзья Крыма» и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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