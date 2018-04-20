В Пекине откроют крымский культурно-информационный центр

"Крымский культурно-информационный центр будет открыт в столице Китая в Пекине", — сказал Мурадов на Форуме друзей Крыма, который проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, подобный китайский культурно-информационный центр уже открыт в Крыму.

При этом Мурадов подчеркнул, что в планах открыть подобные центры и в странах, где созданы Клубы друзей Крыма.

Первый форум друзей Крыма прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация «Друзья Крыма» и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.