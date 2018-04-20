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Прекращено соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и РФ
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Прекращено соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С 20 апреля между Россией и Украиной приостановлено действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации от 1998 года.
Министерство иностранных дел России сообщило, что с соглашение между РФ и Украиной о сотрудничестве в сфере информации приостанавливается с 20 апреля.
«20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Украинские власти заявили о расторжении данного соглашения с российским правительством еще в мае 2017 года. Помимо этого, с 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.
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