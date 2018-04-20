Ещё
Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил Лавров 

РИА Новости 21 минуту назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности", — сказал Лавров по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Лавров рассказал об обнаружении канистры с хлором в Восточной Гуте В Германии выступили за обсуждение США и ЕС новых антироссийских санкций Саргсян заявил, что не видит застоя в политике из-за несменяемости лидера
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота297
Безопасность России оказалась под угрозой75
Порошенко пригрозил крымчанам92
Боевики сдались после ударов ВКС РФ44
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора141
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение