Трамп обманул журналиста, чтобы попасть в список Forbes. О случае, который произошел 34 года назад, телеканалу CNN рассказал репортер Джонатан Гринберг, который тогда составлял рейтинг.
По словам репортера, в 1984 году ему позвонил человек, назвавшийся представителем Трампа Джоном Бэрроном, и рассказал, что его начальник гораздо богаче, чем кажется и что большинство активов Trump Organization принадлежит Дональду Трампу. Гринберг уверен, что по телефону говорил сам Трамп, представившийся Бэрроном. Он просто изменил интонацию и использовал ярко выраженный нью-йоркский акцент. Журналист сохранил аудиозапись разговора в качестве доказательства своей правоты:
— Как вас зовут, сэр?
— Джон. Джон Бэррон. Давайте объясню вам, как на самом деле обстоят дела. Я думаю, что теперь вы можете использовать списки только Дональда Трампа и объединив доходы.
— Тут есть очень сложная техническая вещь, мистер Бэрен, в плане того, кому принадлежат активы. Вы говорите, что владение ими передано Дональду Трампу?
— Да, все верно.
Гринберг рассказал, что не поверил Бэррону-Трампу. Однако, по его словам, потребовались десятилетия, чтобы развеять разыгранный Трампом фарс, когда он пытался создать образ одного из самых богатых людей в Америке. Со временем, как утверждает Гринберг, он узнал, что Трамп вообще не должен был попасть в первые три списка Forbes 400.
«В наш первый в истории список, в 1982 году, мы включили его с состоянием в 100 млн долларов, но Трамп на самом деле стоил примерно 5 млн долларов. Об этом стало известно только годы спустя из правительственных отчетов и бухгалтерских книг», — заявил журналист. Почему спустя более трех десятков лет эта информация вдруг предана гласности и насколько она может быть правдива? Вот что говорит американист, журналист Михаил Таратута:
Михаил Таратута журналист «Я совсем не исключаю, что эта история имеет под собой основания. Трамп, безусловно, человек тщеславный, безусловно, ему всегда хочется быть на виду, всегда хочется быть в первых рядах, и исто теоретически такая ситуация могла быть. Почему через 34 года журналист об этом вспомнил? Понимаете как, пресса в принципе, и в том числе журнал Forbes настроены очень отрицательно по отношению к Трампу, собирают абсолютно любые истории, которые так или иначе его компрометируют — не важно, 200 лет назад они случились, вчера, сегодня. На мой взгляд, это, конечно не очень достойная задача. Я согласен с тем, что скрывать ничего не надо, публика должна знать о своем президенте абсолютно все, но вопрос другой. Если вы собираете только грязь и компромат, а о каких-то полезных вещах, которые сделал Трамп, о его достижениях вы не говорите, это называется пропаганда. В данном случае, к большому сожалению, когда-то многоуважаемая мною пресса США сейчас в отношениях с Трампом занимается антитрамповской пропагандой. Это, на мой взгляд, печально».
Трамп неоднократно говорил Forbes, что он стоит 10 млрд долларов. Сейчас Forbes оценивает состояние президента США в 3 3,1 млрд долларов. Это 248 место в списке 400-т богатейших людей планеты.