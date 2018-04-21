Трамп — обманщик? 34 года президент США завысил свои доходы, что попасть в рейтинг Forbes

Трамп обманул журналиста, чтобы попасть в список Forbes . О случае, который произошел 34 года назад, телеканалу CNN рассказал репортер Джонатан Гринберг, который тогда составлял рейтинг.

По словам репортера, в 1984 году ему позвонил человек, назвавшийся представителем Трампа Джоном Бэрроном , и рассказал, что его начальник гораздо богаче, чем кажется и что большинство активов Trump Organization принадлежит Дональду Трампу. Гринберг уверен, что по телефону говорил сам Трамп, представившийся Бэрроном. Он просто изменил интонацию и использовал ярко выраженный нью-йоркский акцент. Журналист сохранил аудиозапись разговора в качестве доказательства своей правоты:

— Как вас зовут, сэр?

— Джон. Джон Бэррон. Давайте объясню вам, как на самом деле обстоят дела. Я думаю, что теперь вы можете использовать списки только Дональда Трампа и объединив доходы.

— Тут есть очень сложная техническая вещь, мистер Бэрен, в плане того, кому принадлежат активы. Вы говорите, что владение ими передано Дональду Трампу?

— Да, все верно.

Гринберг рассказал, что не поверил Бэррону-Трампу. Однако, по его словам, потребовались десятилетия, чтобы развеять разыгранный Трампом фарс, когда он пытался создать образ одного из самых богатых людей в Америке. Со временем, как утверждает Гринберг, он узнал, что Трамп вообще не должен был попасть в первые три списка Forbes 400.

«В наш первый в истории список, в 1982 году, мы включили его с состоянием в 100 млн долларов, но Трамп на самом деле стоил примерно 5 млн долларов. Об этом стало известно только годы спустя из правительственных отчетов и бухгалтерских книг», — заявил журналист. Почему спустя более трех десятков лет эта информация вдруг предана гласности и насколько она может быть правдива? Вот что говорит американист, журналист Михаил Таратута

Михаил Таратута журналист «Я совсем не исключаю, что эта история имеет под собой основания. Трамп, безусловно, человек тщеславный, безусловно, ему всегда хочется быть на виду, всегда хочется быть в первых рядах, и исто теоретически такая ситуация могла быть. Почему через 34 года журналист об этом вспомнил? Понимаете как, пресса в принципе, и в том числе журнал Forbes настроены очень отрицательно по отношению к Трампу, собирают абсолютно любые истории, которые так или иначе его компрометируют — не важно, 200 лет назад они случились, вчера, сегодня. На мой взгляд, это, конечно не очень достойная задача. Я согласен с тем, что скрывать ничего не надо, публика должна знать о своем президенте абсолютно все, но вопрос другой. Если вы собираете только грязь и компромат, а о каких-то полезных вещах, которые сделал Трамп, о его достижениях вы не говорите, это называется пропаганда. В данном случае, к большому сожалению, когда-то многоуважаемая мною пресса США сейчас в отношениях с Трампом занимается антитрамповской пропагандой. Это, на мой взгляд, печально».

Трамп неоднократно говорил Forbes, что он стоит 10 млрд долларов. Сейчас Forbes оценивает состояние президента США в 3 3,1 млрд долларов. Это 248 место в списке 400-т богатейших людей планеты.