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«Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной
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«Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной 

Аргументы и Факты 19 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Переговоры с «Нафтогазом» по этому вопросу не принесли результата, сообщает российская компания
«Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины», поскольку переговоры не принесли результата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Между тем глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг готов провести переговоры с «Нафтогазом» о транзите после 2019 года. «Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — отметил он.
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине 2,56 млрд долларов за недопоставку топлива через территорию республики.
Российская компания не согласилась с этим решением и объявила о расторжении контрактов с Киевом на поставку и транзит газа.
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