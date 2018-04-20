«Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

Переговоры с «Нафтогазом» по этому вопросу не принесли результата, сообщает российская компания

«Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины», поскольку переговоры не принесли результата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Между тем глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг готов провести переговоры с «Нафтогазом» о транзите после 2019 года. «Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — отметил он.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине 2,56 млрд долларов за недопоставку топлива через территорию республики.

Российская компания не согласилась с этим решением и объявила о расторжении контрактов с Киевом на поставку и транзит газа.