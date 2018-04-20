Москва надеется на участие сирийской оппозиции в следующих переговорах

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Лавров рассказал об обнаружении канистры с хлором в Восточной Гуте

В Германии выступили за обсуждение США и ЕС новых антироссийских санкций

Глава Минфина Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад