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Москва надеется на участие сирийской оппозиции в следующих переговорах
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Москва надеется на участие сирийской оппозиции в следующих переговорах 

РИА Новости 36 минут назад
РИА НОВОСТИ. МОСКВА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ВООРУЖЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ СИРИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПЕРЕГОВОРАХ ПО СИРИЙСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ — БОГДАНОВ
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